VHS Kaarst stellt Halbjahresprogramm vor Chinesisch für Anfänger

Die Corona-Delle ist überwunden. Das stellt Christoph Claßen, Leiter der VHS Kaarst-Korschenbroich, bei der Vorstellung des Programms für das erste Halbjahr 2023 fest. Das belegen auch die Zahlen: 91 Prozent der Kurse aus dem Jahr 2019 – also dem letzten Jahr vor der Pandemie – wurden in 2022 wieder durchgeführt. „Der Bedarf, was Bildungsarbeit angeht, ist da, die Leute drängen wieder in unser Haus. Da sind wir sehr zufrieden mit“, erklärt Claßen. Damit im kommenden Jahr die Zielsetzung von 22.000 Unterrichtsstunden erfüllt werden kann, haben sich die einzelnen Fachbereiche der VHS neu erfunden und bieten nicht nur die Standard-Kurse, sondern auch neue Angebote an. Insgesamt 614 Kurse sind für 2023 geplant – inklusive des Programms in den Sommerferien.