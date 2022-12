Antrag in Kaarst CDU und Grüne fordern Stadtwerke zu Klimaneutralität auf

Die städtischen Vertreter der Stadtwerke sollen dem Antrag zufolge in den entsprechenden Gremien darauf hinwirken, dass sich das Unternehmen zu den Klimaschutzzielen der Stadt Kaarst bekennt und seine Geschäftstätigkeit danach ausrichtet. So sollen die Stadtwerke „zu einer treibenden Kraft der Energie- und Wärmewende in Kaarst werden“, erklärt Broda. Zudem fordern CDU und Grüne ein Gesamtkonzept inklusive Zeit- und Maßnahmenplan, wie die Stadtwerke die in ihrem Einflussbereich liegenden Treibhausgasemissionen reduzieren werden, um das Ziel zu erreichen. Desweiteren sollen die Stadtwerke den weiteren Aus- und Neubau des Gasverteilnetzes zeitnah drastisch reduzieren und perspektivisch einstellen. „Insbesondere für neue Wohnund Gewerbegebiete soll ab sofort keine Erdgas-Infrastruktur mehr geplant und errichtet werden“, heißt es in dem Antrag. Ansonsten könnten Lock-in-Effekte drohen, die Konzepte auf Basis fossiler Energieträger für viele Jahre oder Jahrzehnte zementieren und damit den Weg für klimaneutrale Lösungen erschweren.