Kulturprogramm in Kaarst Jahresendspurt im Einstein-Forum mit drei Shows

Der gleichnamige Film aus dem Jahr 1980 mit Dan Aykroyd und John Belushi hat für eine Welle der Begeisterung gesorgt, sodass die Geschichte der Gebrüder Jake und Elwood Blues in den unterschiedlichsten Medien interpretiert wurde. In den Hauptrollen der Gebrüder Blues am Samstag,17. Dezember, im AEF: Jochen Conzen alias Jake Blues und Frank Henkes alias Elwood Blues – beide aus Willich.