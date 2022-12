Kaarster Grenadierzug „Flotte Jonges“ 5000 Euro für das Kunstcafé

Neben der großzügigen Spende aus den Reihen der Schützen waren die Mitarbeiter des Kunstcafés gemeinsam mit Albrecht am vergangenen Wochenende zum Bundesliga-Heimspiel der Floorballer der DjK Holzbüttgen eingeladen. Auch in der Stadtparkhalle wurde für das Kunstcafé gesammelt, dort sind 275 Euro zusammengekommen. „Die Inklusion läuft in Kaarst derzeit gut, wir rücken im Moment wieder ein bisschen in den Fokus“, sagt Albrecht. Das nächste Projekt ist auch schon in Planung. Anfang 2023 wird es eine Fotoaktion unter dem Motto „Die Glaskugel“ geben.