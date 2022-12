Antrag der FDP-Fraktion Varianten für „Lange Hecke“ erstellt

Die günstigere Variante 1 sieht so aus: Die Fußgänger werden mithilfe von zwei Querungsbereichen mittels Einengungen oder Aufpflasterungen im Bereich Hanauer Weg bis Marsstraße über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden südlich gelegenen Gehweg geführt. Der Parkstreifen und der vorhandene Gehweg auf der nördlichen Seite werden aufgegeben, um mehr Platz zu schaffen für größere Baumscheiben. „Uns überzeugt diese Variante nicht. Und fehlt die Vorstellungskraft, dass das eine Verbesserung für die Fußgänger sein soll“, sagte Nina Lennhof (Bündnis 90/Die Grünen). Sie regte den Ortstermin an, der später beschlossen werden sollte. Lutz Pollmann (UWG) fragte folgendes: „Was ist an den Bäumen so schützenswert?“ Er sprach sich für einen „radikalen Schritt“ aus mit einer Fällung der Bäume. Manfred Stranz vom Seniorenbeirat gab folgenden Tipp: „Wir sollten warten, bis genug Geld da ist.“