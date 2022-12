VfR Büttgen Verein verleiht 44 Sportabzeichen

18 Jugendliche, 26 Erwachsene und drei Familien haben die Prüfungen geschafft. Die jüngsten Teilnehmer mit sechs Jahren waren die VfR-Fußballer Jonas, Mateo, Jan und Liam. Ältester Teilnehmer war Karl Mühlheim mit 85 Jahren. Besondere Ehrungen gehen an Georg Albertz, der das Sportabzeichen zum zehnten Mal ablegte, und an Wolfgang Stranz, der zum 15. Mal dabei war. Absoluter Spitzenreiter jedoch ist Willi Meurer. Er erhielt zum 43. Mal die Urkunde des DOSB. Besonderes bedankt sich der VfR bei den Personen, die an der Vorbereitung zur Abnahme des Sportabzeichens beteiligt waren: Heinz Coun, Thomas Kohlhase, Achim Jakob, Timo Stenzel, Werner Wilke, Manfred Stranz und Willi Meurer.