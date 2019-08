Schützenfest in Holzbüttgen : Stephan Hedwig ist der erste Frühschoppen-König

Holzbüttgen Bereits während des Frühschoppens am Montag wurde der neue König ermittelt.

Früher als je zuvor ist der neue Schützenkönig in Holzbüttgen ermittelt worden. Bereits während des Frühschoppens am Montag wurde der neue König ermittelt – bislang war das Schießen immer am Dienstagnachmittag. Mit dem 21. Schuss holte der einzige Bewerber Stephan Hedwig den Vogel runter. Der 52-Jährige wird im kommenden Jahr mit seiner Königin Bettina (57) regieren, unterstützt werden die beiden durch die Minister Alexander Schalley und Thomas Hoepfner. Bereits im Frühjahr hatte der neue König den Antrag ausgefüllt, dementsprechend entspannt war der Vorstand über das gesamte Schützenfest. Einen neuen Jungschützenkönig gibt es nicht – der einzige Bewerber zog kurz vor dem Schießen zurück. Das aktuelle Königspaar wurde am Sonntagabend gekrönt – und es wurde richtig emotional. „Mir fehlen noch immer die Worte, das war unglaublich“, sagte Stefan Vollmert am Morgen nach seinem Krönungsabend beim Frühschoppen, zu dem die Raiffeisenbank eingeladen hatte.