Interessenten in Kaarst : Förderprogramm Dachbegrünung gestartet

Das Förderprogramm „Dachbegrünung“ ist am 1. August in Kraft getreten. Es war vom Planungs- und Verkehrsausschuss der Stadt Kaarst auf Antrag der CDU beschlossen worden. Insgesamt stehen 10.000 Euro zur Verfügung. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Die Förderung ist auf 500 Euro pro Immobilie begrenzt. Bettina Maier als zuständige Sachbearbeiterin weiß aber, dass eine Dachbegrünung nicht nur unter ökologischen Aspekten sinnvoll ist, sondern, dass sie auch Geld spart, und zwar weit über die 500 Euro, die es von der Stadt gibt, hinaus.

„Es haben schon Interessenten angerufen, aber bis jetzt ist noch kein Antrag eingegangen“, sagt Bettina Maier. Sie selbst hat ihrer Garage eine Dachbegrünung gegönnt und kennt die Vorteile: „So eine Begrünung kostet ab 25 Euro pro Quadratmeter. Besonders robust seien Sedum-Sprossen, auch bekannt als Mauerpfeffer. „Sie kann Trockenphasen sehr gut überstehen – so hat der Mauerpfeffer den extrem trockenen Sommer 2018 gut überstanden, ohne dass er jemals bewässert wurde“, erklärt Bettina Maier. Und eine Dachbegrünung schützt das Dach. Sie schirmt es vor extremen Temperaturen und Temperaturschwankungen ab, trägt auch dazu bei, dass sich der Raum unter dem Dach nicht so schnell aufheizt.

Die Lebensdauer eines Flachdachs kann mit einer geeigneten Dachbegrünung um bis zu 100 Prozent verlängert werden. Ein möglicherweise noch größerer Vorteil tritt bei Regen ein: Während normalerweise das Regenwasser über die Regenrinne in die Kanalisation fließt, speichert die Substrat-Schicht – egal, ob aus Ton oder aus vulkanischem Material – das Regenwasser und lässt es nach und nach verdunsten. Davon profitiert auch die Stadt, weil ja die Kanalisation nicht beziehungsweise kaum belastet wird. „Dieser Vorteil wirkt sich positiv auf die Abwassergebühr aus“, gibt Bettina Maier zu verstehen. Die versiegelte Außenfläche nimmt um die Größe des begrünten Daches ab. Dadurch kann der Hausbesitzer sparen, und das Jahr für Jahr. Nachteile gebe es keine.

Worauf man achten sollte: Hin und wieder muss die Dachbegrünung von Unkraut befreit werden. Und wer sicher gehen will, lässt sich vor Durchführung der Maßnahme die Statik durchrechnen. Der Grund: Durch die Fähigkeit, sehr viel Wasser zu speichern, kann so eine Dachbegrünung ganz schön schwer werden. Bettina Maier geht aber davon aus, dass die allermeisten Dächer mit dieser Belastung fertig werden. Übrigens: Vorreiter für Dachbegrünungen waren Großstädte wie Hamburg oder Stuttgart. Nachdem Flachdächer zunehmend Neubaugebiete auch in Kaarst prägen, ist das Potenzial für entsprechende Begrünungen groß.