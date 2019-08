Nachholbedarf bei Musicals : Erste Anmeldungen für Kaarster Kultur-Bus

Der Kulturbus fährt auch zum Musical „Holiday on Ice“. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Seit knapp zwei Wochen läuft die Anmeldephase für den Kultur-Bus. Das Angebot des Kaarster Kulturamtes beinhaltet Abonnements für Theater- und Opernfahrten, Konzerte und Tagesausflüge. In dieser Saison gibt es einige Neuheiten: Mit „Bodyguard“ am 31. Oktober 2019 im Musical Dome Köln ist zum ersten Mal ein Musical mit im Angebot, außerdem erstmals die Eiskunstlaufshow „Holidays on Ice – Supernova“ am 17. Januar 2020 in der Westfalenhalle Dortmund.

Und auch die Tagesausflüge zum Schokoladenmuseum, zum Haus der Geschichte und zur Gartenschau Kamp-Lintfort sind in dieser Saison neu. Inzwischen gibt es erste Anmeldungen.

Dennoch habe sie sich gerade bei den Musicals mehr Andrang erhofft, sagt Marina Klose, Initiatorin des Angebots. „Für ‚Bodyguard‘ haben wir 16 Anmeldungen, 50 Karten bieten wir insgesamt an.“ 34 Plätze im Bus sind also noch frei. Beliebt sei der Kultur-Bus vor allem bei älteren Menschen, mit den Musicals wolle man aber auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Besonders gut liefen hingegen die Ausflüge zum Schokoladenmuseum und zum Haus der Geschichte. Bei den bewährten Angeboten sei den Resonanz ebenfalls unterschiedlich.

„Sehr gut aufgenommen werden die Sonderabos“, sagt Klose. Als Sonderveranstaltungen gibt es wieder das Neujahrskonzert in der Düsseldorfer Tonhalle am 1. Januar 2020 sowie eine Fahrt zum Hänneschen Theater nach Köln am 22. April 2020 . Hinzu kommen Fahrten zu Theaterhäusern, Opern, Konzerthallen ­– eine bunte Mischung aus Komödie, Schauspiel, Musiktheater und Tanz. Außerdem bietet das beliebte Sonntagskonzert-Abonnement wieder musikalischen Hochgenuss.

Anmeldeschluss für den Kultur-Bus ist der 15. September. Weitere Informationen zu den Theater-, Opernfahrten und Konzerte sowie Karten gibt es unter der Rufnummer 02131 987382 oder an marina.klose@kaarst.de. Das vollständige Programm des Kulturbusses gibt es auf der Stadt-Homepage unter www.kaarst.de.

