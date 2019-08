Autonomes Fahren in Kaarst : CDU träumt von selbstfahrenden Autos

Autonomes Fahren in Kaarst

Kaarst Die Kaarster CDU schlägt vor, in Kaarst eine Teststrecke für autonomes Fahren innerhalb des Stadtgebietes zu realisieren. Um das zu ermöglichen, muss die Stadt allerdings erst einmal digitaler werden und das 5G-Netz etablieren.

In Hamburg und Berlin hat die mobile Zukunft mit Teststrecken zum autonomen Fahren bereits begonnen. Ganz so weit ist die Stadt Kaarst noch nicht. Doch es gibt bereits Überlegungen. Die CDU fordert nun, prüfen zu lassen, ob eine Teststrecke für autonomes Fahren realisiert werden kann. „So können unterversorgte Bereiche an den ÖPNV angebunden, Fahrtakte verdichtet und Angebote bedarfsgerechter eingesetzt werden“, heißt es.