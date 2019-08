Abkühlung in Kaarst : Leberwurst-Eis ist bei Hunden der Renner

Kaarst In „Sams Hundemarken-Manufaktur“ am Windvogt gibt es nicht nur die mit einem Pfotenabdruck individualisierten Hundemarken: Die beiden Schwestern Jennifer Rinnert (33) und Maira Lindemann (28) haben jetzt einen weiteren Coup gelandet.

Und deshalb weiß sie, dass Vierbeiner Eis mögen. Ihre Schwester Maira Lindemann, die bis vor kurzem in einer Tierarztpraxis als tiermedizinische Fachangestellte gearbeitet hatte, weiß, dass das speziell für Hunde produzierte Eis für den Magen verträglich ist: „Es ist laktosefrei und probiotisch, enthält nur natürliche Zutaten – und Geschmacksrichtungen, die in keiner Eisdiele zu finden sein dürften“. Leberwurst-Eis ist der Renner, auch Käse- und Spirulina-Eis und Wildlachs-Eis ist nicht für den menschlichen Gaumen gemacht, begeistert die Hunde aber total. „Manche Kunden nehmen mehrere Packungen mit, die erste verzehrt der Hund oft schon direkt vor dem Geschäft“, erzählt Rinnert – sie hat früher in ihren jetzigen Geschäftsräumen zusammen mit ihrem Vater als Zahntechnikerin gearbeitet. „Mein Milow, ein nur drei Kilogramm schwerer Chihuahua, freut sich immer wie Bolle, wenn er ein Eis kriegt“, sagt Lindemann.

Die Frage, ob es übertrieben sei, den Vierbeiner derart zu verwöhnen, verneint sie: „Wir tun damit niemandem weh.“ Ihre Erfahrung: „Wer einmal ein Eis für seinen Hund gekauft hat, kommt immer wieder.“ 2,50 Euro kostet der Spaß, und der Inhalt ist so lecker, dass mancher Vierbeiner am liebsten auch den Becher „vernaschen“ würden. Eis für coole Hunde – in Kaarst wird das wohl ein Saisonprodukt bleiben. Aber auch im Winter werden die Schwestern Produkte im Sortiment haben, mit denen man sein Tier verwöhnen kann: „Wir werden Hundemäntel in allen Größen anbieten“, verspricht Jennifer Rinnert.