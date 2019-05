Vorbericht Schützenfest Driesch : Driesch eröffnet die Schützenfest-Saison

Driesch Freunde des Sommerbrauchtums werden sich freuen: Am Freitag wird das erste Schützenfest im Stadtgebiet eröffnet. Um 16 Uhr wird der Festplatz in Driesch eröffnet.

Dann wird der Edelknabenkönig ermittelt, und die ehemaligen Schützenkönige treten in einem Schießwettbewerb gegeneinander an. Bis Montag, 13. Mai, dauert das erste und mit knapp 100 aktiven Schützen auch kleinste Kaarster Schützenfest. Der erste Umzug durch den Ort mit anschließender Parade steht am Samstag um 18.30 Uhr auf dem Programm, abends treffen sich Schützen und Bürger zum Ball im Festzelt.