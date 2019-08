Kaarster Westen : Bau von Erdgasleitung hat begonnen

Kaarst Auf manchen Feldern in Kaarst wird derzeit fleißig gebaut. Und zwar keine Rüben oder Kartoffeln, sondern eine Erdgasfernleitung. Sie führt von Belgien nach Borken – und durch den Kaarster Westen.

Gemäß des „Netzentwicklungsplans Gas“ (NEP) baut die Open Grid Europe GmbH in Zusammenarbeit mit Thyssengas derzeit die Leitung Zeelink von Eynatten in Ostbelgien nach Legden im Kreis Borken. Insgesamt 215 Kilometer wird die Leitung lang sein, nachdem sie fertiggestellt ist. Und ein Teilstück führt auch durch den äußersten Kaarster Westen. Dort werden auf einer Fläche von 16 Hektar insgesamt 4,6 Kilometer Leitungen verlegt. Im gesamten Regierungsbezirk Düsseldorf werden zwischen der Station Hochneukirch in Jüchen und der Station Dämmerwald in Schermbeck 105 Kilometer verlegt – also mehr als die Hälfte der Gesamtlänge.