Erneute Bürgerversammlung angesetzt : Wasserproben überschreiten Grenzwert - Stadt Kaarst ist beunruhigt

Auf der ersten Bürgerversammlung in Holzbüttgen im April hatte der Kreis über den aktuellen Sachstand berichtet. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Brunnenwasser-Proben des Rhein-Kreises Neuss in Holzbüttgen, die im Juni und Juli gemacht wurden, bereiten der Stadt Kaarst große Sorgen.

In vier von 71 Proben wurden Überschreitungen der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgestellt. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus begrüßt die Entscheidung des Kreises, eine rasche Informationsveranstaltung durchzuführen und weitere Maßnahmen zur Erkundung der Grundwasserbelastung zu ergreifen: „Dieses Ergebnis wirft drängende Fragen auf, die Sorgen der Bürger in Holzbüttgen sind absolut nachvollziehbar. Offenbar ist der Bereich mitbelastetem Grundwasser größer, als ursprünglich angenommen. Für mich ist entscheidend, dass unsere Bürger durch die zuständige Wasserbehörde in einem ersten Schritt schnell und umfassend informiert werden“, sagt Nienhaus.

Der Rhein-Kreis wird am Freitag, 30. August, ab 17 Uhr im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums eine weitere Bürgerversammlung zu dem Thema durchführen. Für Ulrike Nienhaus steht fest, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind. „Das belastete Grundwasser hat sich offenbar in jüngerer Zeit weiter ausgedehnt. Mein Ziel ist es, dass dieser Bereich möglichst genau abgegrenzt und so Klarheit für unsere Bürger geschaffen wird“.

Bereits im April hatte der Rhein-Kreis über die Grundwasser-Situation in Holzbüttgen in einer ersten Bürgerversammlung informiert. Dabei war Brunnenbesitzern das Angebot gemacht worden, auf Kosten des Kreisumweltamtes eine Untersuchung ihres Gartenbrunnens durchführen zu lassen. Im Rahmen der Kanalbaumaßnahme an der Nordkanalallee war eine Grundwasserverunreinigung mit leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen (LHKW) festgestellt worden. Daraufhin hat im März dieses Jahres das Kreisumweltamt empfohlen, das Wasser aus privaten Gartenbrunnen nicht für Außenduschen, Plansch- oder Schwimmbecken und die Bewässerung von Nahrungsmittelpflanzen zu nutzen.

(NGZ)