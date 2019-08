Kaarster Sebastianer : Jungschützen lassen Fußballturnier aufleben

Kaarst Nach mehr als zehn Jahren wird es im September wieder ein Fußballturnier für die Kaarster Schützen geben. Veranstalter ist die Jungschützenabteilung der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft. Am 21. September kämpfen 16 Mannschaften um den Pokal – sofern sich so viele Mannschaften anmelden.

„Sollte es weniger Anmeldungen geben, müssen wir improvisieren und den Turnierplan umgestalten“, sagt der Kaarster Jungschützenmeister Christian Guder. Austragungsort ist der Gummiplatz am Albert-Einstein-Gymnasium. Dort wird ein Kleinspielfeld mit Banden aufgebaut, das „hoffentlich schon am Freitagabend geliefert wird“, so Guder. Die beiden Gruppenersten kommen ins Viertelfinale, alle anderen Mannschaften scheiden aus. Platzierungsspiele sind nicht geplant.

An das letzte Fußballturnier kann sich Christian Guder fast schon nicht mehr erinnern. „Das war vor meiner Zeit im Vorstand, und ich bin mittlerweile seit zehn Jahren dabei“, sagt der 28-Jährige. Beim letzten Mal wurde in der Dreifachturnhalle – der heutigen Stadtparkhalle – gespielt, nun verlegt die Jungschützenabteilung das Turnier nach draußen. „Es kommt ja eigentlich nur die Stadtparkhalle infrage, aber die ist durch den Ligabetrieb der Floorballer, der Crash Eagles und der Handballer belegt“, sagt Guder. Der Vorstand hatte noch über die Ausrichtung auf dem Kleinspielfeld am Kaarster See diskutiert, aber dies sei „zu weit ab vom Schuss“, wie Guder sagt. Außerdem fängt bereits im August auch wieder die Saison im Amateur- und Jugendfußball an.

Für das leibliche Wohl ist in Form von einem Bierwagen und Grillgut gesorgt, auch um eine Kinderbelustigung will sich der Jungschützenvorstand noch kümmern. „Das soll ein Tag für die ganze Familie werden“, meint Guder. Nur das Wetter muss jetzt noch mitspielen. Mannschaften können sich per Mail an

jungschuetzenmeister@bruderschaft-kaarst.de anmelden – mit Ansprechpartner und Zugnamen.

(seeg)