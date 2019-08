Gewerbegebiet in Kaarst : Vermarktung für Flächen am Platenhof geht in die heiße Phase

Kaarst Auf dem Gewerbegebiet „Am Platenhof“ geht es nun in die Vollen. Die vorhandenen freien Flächen werden vermarktet.

Alle Interessenten haben die Möglichkeit, am Donnerstag, 29. August, ab 9 Uhr ihr persönliches Reservierungsgespräch telefonisch unter 02131 987421 zu vereinbaren. Neun dieser Reservierungsgespräche sind zunächst geplant. Eine vorherige Terminierung ist nicht möglich. Die persönlichen Gespräche werden am Montag, 9. September, am Mittwoch, 11. September, und am Donnerstag, 12. September, stattfinden. Die Reservierung der Grundstücke erfolgt in der Reihenfolge der geführten Gespräche. Fragen zu den Flächen und zum Verfahren beantwortet die Wirtschaftsförderung auch außerhalb dieser Termine. Im Anschluss an die Reservierungsgespräche müssen die Interessenten ihr Vorhaben schriftlich konkretisieren. Nach Auswertung der Unterlagen wird der Verkauf im zuständigen Grundstücksausschuss Ende Oktober beraten. Der Verkaufspreis (inklusive Kosten der Ersterschließung) liegt bei 120 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Der erforderliche Ausbau der Flächen am Platenhof ist ab Oktober geplant. Die baureifen Grundstücke stehen bis Ende März 2020 zur Verfügung und sind vor allem für das Kaarster Handwerk vorgesehen.