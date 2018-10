"Starke Kids"-Woche des Kreisjugendamtes in Jüchen

Aktion des Kreisjugendamtes in Jüchen

100 Jungen und Mädchen sind jetzt in den Herbstferien stark gemacht worden oder eben noch stärker geworden, als sie es ohnehin schon waren. Das Kreisjugendamt hatte zum achten Mal zu seiner Ferienaktion „Starke Kids“ eingeladen, die heute, Freitag, ab 14 Uhr, mit einer Präsentation für die Eltern endet.

Gemeinsam mit der Offenen Ganztagsschule der Lindenschule haben die 100 Kinder seit Montag in unterschiedlichen Workshops das Thema „Starke Kids im Einklang“ erarbeitet. Wenn die Eltern für Freitag zum Grillen eingeladen sind, dann werden sie auch die Resultate der Workshops präsentiert bekommen und teilweise auch zum Mitmachen aufgefordert werden, wie Andreas Bendt vom Kreisjugendamt berichtet. Er hat das Ferienprogramm für die sechs- bis 14-jährigen Kids mit einem Team von 24 Helfern auf die Beine gestellt. Eine Besonderheit war diesmal auch die Beteiligung einer Blinden und eines Rollstuhlfahrers, die den Kindern eindrucksvoll vermittelten, wie sie trotz Behinderung ihren Alltag meistern. Dazu gab es auch Übungen wie einen Parcours mit verbundenen Augen, bei dem sich die Kinder an einem Seil festhielten und Vertrauen einübten auf denjenigen, der sie als Einziger ohne Augenbinde anführte. Andere setzten sich probeweise in eine Rollstuhl.