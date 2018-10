Stadt startet 2019 mit 35-Millionen-Euro-Schuldenlast

Jüchen Diskussionspunkte liefert der Haushaltsentwurf 2019. Ein Beispiel sind geplante und nicht geplante Schulerweiterungen. Für die Grundschule Otzenrath ist eine Erweiterung geplant, nicht für die GGS In den Weiden.

563 Seiten stark und mehre Pfunde schwer ist der Haushaltsentwurf 2019, den die Ratsfraktionen jetzt „als Hausaufgabe“ von Kämmerin Annette Gratz bis zur nächsten Ratssitzung vorgelegt bekommen haben. In der Regel werden sich die Fraktionen zu Klausuren für ihre Haushaltsberatungen zurückziehen, bevor die Fraktionschefs dann in der letzten Ratssitzung des Jahres ihren „großen Auftritt“ mit ihren Haushaltsreden haben werden. Zur Erinnerung: Bei der Verabschiedung des Gemeindehaushalts für dieses Jahr hatte die SPD mit ihrer Ablehnung des Haushaltes für eine Überraschung gesorgt, sich aber gegen die Mehrheit nicht durchsetzen können.

Diskussionspunkte wird der Haushaltsentwurf 2019 allemal für die Politik liefern – ein Beispiel sind geplante Schulerweiterungen. Denn während für die Gemeinschaftsgrundschule Jüchen/In den Weiden keine Mittel für eine Erweiterung im Haushalt 2019 vorgesehen sind, plant die Stadt Jüchen fürs nächste Jahr eine Anschubfinanzierung von 100.000 Euro für die Grundschule Otzenrath ein. Aus der Elternschaft hatte es zwar mehrfach, auch unterstützt durch Teile der Politik, die Forderung nach der Erweiterung der Grundschule In den Weiden gegeben, die „aus allen Nähten platze“. Die Verwaltung argumentiert aber, dass dort laut der Prognose des Schulentwicklungsplanes die Schülerzahlen in absehbarer Zeit rückläufig sein werden. Deshalb lohne sich am Standort Jüchen auf Dauer keine räumliche Erweiterung.