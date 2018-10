Geflügelzuchtschau in Glehn

Glehn Elf Mal wurde die Note „Hervorragend“ vergeben. Die einzige Züchterin des Vereins, Regina Albrecht, hatte in diesem Jahr darauf verzichtet, Tiere auszustellen. Der Verein hat aktuell 24 Mitglieder, darunter zwei Jugendliche.

Es geht jetzt langsam, aber sicher los mit den Geflügelausstellungen im Rhein-Kreis Neuss: Den Anfang machte am Wochenende der vor 102 Jahren gegründete Geflügelzuchtverein Glehn mit seiner Lokal-Schau. Der Vorsitzende Stefan Pilatus erklärte, warum diesmal 30 Tiere weniger zu sehen waren: „Das lag an dem heißen Sommer. Viele Tiere mauserten nicht gleichmäßig.“ Das hörte sich gar nicht gut an, aber die 174 Gänse, Enten, Hühner und Tauben konnten sich durchaus sehen lassen.