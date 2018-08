Ortsranderholung Rommerskirchen mit Kreisjugendamt

Rommerskirchen Bei der Ortsranderholung „Starke Kids im Einklang“ wirken an der Gillbachschule 90 Jungen und Mädchen mit. Der Bauspielplatz ist diesmal geschlossen. Lange Gesichter oder gar Langeweile gibt es dennoch nicht.

Bei den Workshops, Spielen und Bastelangeboten sind die 90 Jungen und Mädchen (in der überwiegenden Mehrheit zwischen sechs und zehn Jahre alt) mit vollem Interesse dabei. Was natürlich am gebotenen Programm liegt: „Ich bin selbst überrascht, dass es soviel Spaß macht“, meinte gestern der zwölfjährige Joshua, der das Grevenbroicher Pascal-Gymnsium besucht. An der Ortsranderholung hat er seit dem ersten Schuljahr teilgenommen. Was es mit dem Papierschöpfen auf sich hat, und wie es sich lernen lässt, hat er bis Montag ebenso wenig gewusst, wie der am selben Workshop teilnehmende Hagen (9), der diesen speziellen Herstellungsprozess von Papier als „cooles Erlebnis“ wertet. „Ich bin gespannt, was rauskommt“, meinte der kurzfristig bei der ganz und gar nicht nervigen Arbeit unterbrochene Grundschüler.