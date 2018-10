Die Jüchener Silvesterparty mit den Rabaue zur Stadtwerdung ist fast ausgebucht

Die „Rabaue“ beim Open Air in Grevenbroich. Die Band wird auch als Topact zur Silvesterparty in Jüchen auftreten. Foto: Kandzorra, Christian/Kandzorra, Christian (cka)

Jüchen Gruppen, die an der Silvesterparty zur Stadtwerdung teilnehmen möchten, müssen sich ranhalten: Es gibt nur noch wenige Karten.

Und die bekannte Band „Rabaue“ steht quasi schon in den Startlöchern für ihren Auftritt in Jüchen, wie deren Sprecher Benjamin Weißert berichtet. Für das etwa eineinhalbstündige Programm ab 22 Uhr verspricht er eine Mischung aus zwei Dritteln eigener Titel der Band und einem Drittel Coversongs. „Wir werden auf jeden Fall auch aus unserer neuen Single ‚Das ist die Liebe’ spielen“, verspricht er ebenso wie das Standardfinale für alle „Rabaue“-Konzerte mit dem Hit „Ich hab’ gute Laune“. Weißert ist sicher, dass Jüchen mit dieser Botschaft dann auch sehr gut zur Stadt werden kann.

Ob die „Rabaue“ allerdings mit ihrem neu aufgelegten Roland-Kaiser-Medley auch im Jüchener Festzelt auftreten werden, wie Weißert es ankündigt, ist noch fraglich. Der Bürgermeister ist bekanntlich „etwas rockiger unterwegs“ und eher weniger ein Schlagerfreund: „Ich rede noch mal mit den ‚Rabaue’ über das Repertoire“, hat Zillikens schon angekündigt, wobei Programmänderungen für die fünf Stimmungsmusiker kein Problem darstellen dürften: „Wir stellen uns spontan auf unser Publikum ein, denn unser Repertoire ist in den 17 Jahren, die wir musizieren immer weiter gewachsen “, sagt Weißert, der Bass, Gitarre und Klavier bei den „Rabaue“ spielt. Wichtig sei es den „Rabaue“, bei der Silvesterparty in Jüchen auch gut tanzbare Musik zu spielen... „damit es eine richtige Party wird“, sagt der Band-Sprecher.

Da zu einer richtigen Silvesterparty auch der Genuss von Alkohol gehört, hat die Gemeinde Jüchen vorgesorgt und einen Bus-Shuttle organisiert. Der bringt die Festgäste auf Wunsch und gegen die Bezahlung von fünf Euro zwischen 1 und 3 Uhr am Neujahrsmorgen heim in die Außenorte. Zillikens begründet den Bus-Service damit, in der Silvesternacht sei es bekanntlich besonders schwer, in Jüchen ein Taxi zu bekommen.