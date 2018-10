Mit Fördermitteln baut die Stadt Jüchen die Bushaltestellen barrierefrei aus

Jüchen Die Kosten betragen laut Gemeindeverwaltung für jede Bushaltestelle, inklusive der Ingenieur- und sonstiger Leistungen etwa 25.000 Euro. Darin sind die Aufwendungen für die Verlegung von Leitelementen zur Orientierung für sehbehinderte Menschen enthalten.

Nachdem Straßen.NRW seit Mai 2017 die Ortsdurchfahrt der B 59 in Jüchen saniert hatte, sind nun auch als letzter Teil der Baumaßnahme acht Bushaltestellen auf diesem Straßenabschnitt barrierefrei erneuert worden. Zum Ausbau gehört dabei erstmals die Aufstellung von beleuchteten Wartehallen. Die neuen Bushaltestellen an der B 59 sind jetzt freigegeben worden. Und die Ersatzhaltestellen können aufgelöst und zurück gebaut werden, wie Gemeindesprecher Norbert Wolf mitteilt. Die Kosten betragen laut Gemeindeverwaltung für jede Bushaltestelle, inklusive der Ingenieur- und sonstiger Leistungen etwa 25.000 Euro. Darin sind die Aufwendungen für die Verlegung von Leitelementen zur Orientierung für sehbehinderte Menschen enthalten. In den nächsten Jahren bis Ende 2021 sollen weitestgehend alle der etwa 100, bisher noch nicht barrierefrei gestalteten, Bushaltestellen dann in der Stadt Jüchen umgebaut werden. Auch dafür sollen wieder Fördermittel beantragt werden.