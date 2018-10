Kooperationen für die neue Oberstufe der Gesamtschule Jüchen

Oberstufenschüler der Gesamtschule bauten Modelle des menschlichen Erbgutes.

47 Schüler des elften Jahrgangs aus der neuen Oberstufe der Gesamtschule Jüchen haben am mobilen Labor des ZdI Neuss teilgenommen. Unter der Leitung von Ina Siebenkotten und ihren Kolleginnen des Projektes „Science to class“ sowie den Biologielehrern Verena Thelen und Henning Blenkle bauten die Schüler Modelle des menschlichen Erbgutes, der DNA, isolierten ihre eigene DNA aus Mundschleimhautzellen und spalteten kurze DNA-Moleküle mit Restriktionsenzymen, um sie dann mit der sogenannten Gelelektrophorese sichtbar zu machen. Eines der Highlights für die Teilnehmer war, dass sie ihre eigene DNA im Glasgefäß mit nach Hause nehmen durften. „Die experimentelle Arbeit in Hochschulatmosphäre und -qualität im Projekt, an der alle Biologieschüler des Jahrgangs teilgenommen haben, bereitete wichtige Inhalte des Faches vor und vertiefte Abiturwissen anschaulich“,. berichtete Abteilungsleiter Bernd Lucas. Ina Siebenkotten und ihre Mitarbeiterinnen brachten für das Projekt alle Experimente mit und wandelten den Biologieraum der Schule in ein wissenschaftliches DNA-Labor um. Das Projekt war das erste Kooperationsprojekt in der neu gegründeten Oberstufe der Gesamtschule Jüchen und diente als Wegweiser für weitere Kooperationsmöglichkeiten.