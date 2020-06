Einsatz in Jüchen : Polizei beendet illegale Corona-Party am Tagebau

Treffpunkt Jüchen-Hochneukirch: Auf der dortigen Aussichtsplattform am Rande des Tagebaus beendete die Polizei am späten Samstagabend eine illegale Corona-Party. Foto: dpa/Carsten Rehder

Jüchen Autolärm auf einer ansonsten ruhigen Anwohnerstraße spät am Abend: Deshalb alarmierten Anwohner die Polizei. Als zwei Streifenwagen bei der Aussichtsplatzform Garzweiler-Nord am Rande des Tagebaus ankamen, fanden sie knapp 100 Autos samt Insassen vor.

„Ich warte derzeit auf den Einsatzbericht der Polizei“, sagte Bürgermeister Harald Zillikens am Montagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Auf Basis dieses Protokolls werde er mit dem Werkschutz des RWE Kontakt aufnehmen. „Gemeinsam sollten wir darüber nachdenken, den Aussichtspunkt in den Abendstunden zu sperren“, sagte Zillikens. So würden derartige Zusammenkünfte unterbunden, ohne zugleich all jene Schaulustigen zu bestrafen, die sich von dem Aussichtspunkt bei Hochneukirch einen Überblick über den Tagebau verschaffen wollten.