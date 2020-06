Corona in Düsseldorf : Bar-Mitarbeiter missachtet Corona-Regeln und muss vor Gericht

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Amtsgericht startet am Montag der erste Prozess wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Foto: Christoph Schroeter

Oberbilk Die Shisha-Bar stand wegen eines Verstoßes bereits unter Beobachtung. Doch der 31-Jährige soll trotzdem Freunde zu einer illegalen Party eingeladen haben. Das ist der erste Fall, der vor dem Amtsgericht in Düsseldorf verhandelt wird.

In einem ersten Prozess wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung verhandelt das Amtsgericht am Montag ab 12.30 Uhr gegen einen 31-Jährigen. Als Mitarbeiter einer Shisha-Bar in Oberbilk hatte er Freunde Ende März angeblich zur illegalen Shisha-Party geladen. 4000 Euro Buße soll ihn das jetzt kosten. Aber dagegen legte er Protest ein. Es sei alles nur ein großes Missverständnis, ließ er die Richterin wissen.