Jugendprogramm in Korschenbroich und Jüchen : Angebote für die Sommerferien

Einen Bauspielplatz, wie hier in Hochneukirch, bietet in diesem jahr auch das Katholische Jugendheim Korschenbroich an. Foto: Andreas Baum

Korschenbroich/Jüchen Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein umfangreiches Ferien-Programm in Korschenbroich und Jüchen. So sollen Kinder und Jugendliche in den Sommerferien – unter Corona-Bedingungen – einiges erleben können.

Das Kreisjugendamt hat gemeinsam mit den Jugendeinrichtungen in Korschenbroich und Jüchen ein Ferienprogramm zusammengestellt. „Durch Corona sind viele Angebote anders als gewohnt. Anstelle von mehreren großen Veranstaltungen bieten wir viele kleine Aktionen an“, sagt Reinhard Giese vom Kreisjugendamt. Die Planungen in den beiden Städten im Überblick.

Korschenbroich Beteiligt sind die Jugendzentren Choice in Kleinenbroich, Klärwerk in Korschenbroich und Sinnflut in Glehn, das Katholische Jugendheim St. Andreas sowie die Hauptschule Kleinenbroich. Neben Einzelveranstaltungen wie Fahrradtouren, Open-Air-Kino und Bastelaktionen können sich die Kinder und Jugendlichen auch für jeweils einwöchige Ferienprogramme anmelden.

So bietet das Katholische Jugendheim einen Bauspielplatz, ein Kochstudio und einen mehrtägigen Theaterworkshop an. Im Klärwerk findet ebenfalls ein Theaterprojekt statt, während die Hauptschule die Aktion „Art Attack“ organisiert. Eine Woche lang lädt das Jugendzentrum Choice Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zu Ferienspielen zum Thema „Kinderrechte“ ein. Darüber hinaus finden hier Ferienspiele für Schulanfänger und für Kinder von sechs bis zehn Jahren statt. Einen eigenen Escape Room können Jugendliche im Jugendzentrum Choice gestalten.

Jüchen Beteiligt sind das A3-Jugendcafé, das Jugendcafé B@mm, die evangelische Kirchengemeinde und das Pfarrheim St. Martinus. Kinder und Jugendliche können sich für einzelne Aktionswochen anmelden. Im A3 finden verschiedene Workshops statt. Außerdem sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren zum Mitmachen im Kinderzirkus „jucunda!“ eingeladen.

Das B@mm veranstaltet ein Filmprojekt, Tennis-Abenteuer-Camps, eine Aktionswoche mit Ausflügen und eine Nachhaltigkeitswoche. Der Riesenbauspielplatz für 120 Mädchen und Jungen der evangelischen Kirchengemeinde ist bereits ausgebucht. Freie Plätze hat die Kirchengemeinde noch für eine Ferienwoche für Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Pfarrheim St. Martinus in Gierath.

(RP)