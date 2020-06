Neuenhoven : Oktavwoche – Heilige Messe nur für 20 Personen

Neuenhoven In diesem Jahr wird die Tradition der Neuenhovener Oktavwoche Anfang Juli wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt ablaufen können. Die Kirche wird für Einzelpilger täglich zum stillen Gebet geöffnet sein.

Jedes Jahr während der Neuenhovener Oktavwoche Anfang Juli kommen normalerweise zwischen 1500 und 2000 Pilger aus einem Umkreis von bis zu 20 Kilometer in die beschauliche Wallfahrtskirche St. Georg, um die 14 Nothelfer in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen zu stellen. Dokumentiert ist diese Oktavwoche bereits im Jahr 1382. In diesem Jahr wird die Tradition, die zur Zeit der Pest entstanden war, wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt ablaufen können.

Ulrich Clancett, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinden GdG Jüchen, erklärt: „In diesem Jahr wird die Feier der Neuenhovener Wallfahrtsoktav in sehr stark reduzierter Form stattfinden. Die deutschen Bistümer haben sämtliche Wallfahrten bis mindestens zum 31. August abgesagt.“ Heißt konkret: Zum Neuenhovener Fest wird in der Wallfahrtskirche am Sonntag, 5. Juli, um 10.45 Uhr eine Heilige Messe gefeiert, an der gemäß der aktuellen Sicherheitsbestimmungen allerdings nur 20 Personen teilnehmen können. Dennoch wird die Wallfahrtskirche während der gesamten Oktavwoche täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr für Einzelpilger zum stillen Gebet geöffnet sein.