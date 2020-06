Klimaschutzmanager der Stadt : Jan Daley Kübel ist in Jüchen erfolgreich

Jüchen Trotz Corona läuft die Arbeit für den Klimaschutzmanager unvermindert weiter. Jan Daley Kübel freut sich sogar über eine Steigerung von 20 Prozent beim Stadtradeln. Und er initiiert ein Energieeffizienz-Netzwerk für drei Kommunen.

In Köln, wo er wohnt und seine Magisterarbeit bei der dortigen Stadtverwaltung geschrieben hat, seien die Verwaltungswege lang. „In Jüchen sind sie sehr kurz“, vergleicht er. „Und die Bürger sind in der Großstadt eine unerreichbare graue Masse“, sagt er. In Jüchen sei dies ganz anders: „Hier ist die Stadt gerade mal so groß wie in Köln mein Veedel.“ Und deshalb sei der Draht zu den Bürgern in Jüchen viel unmittelbarer, was sich auch an der guten Resonanz auf die Bürgersprechstunden zur Energieberatung zeige. 70 Prozent der Ratsuchenden der Sprechstunden, die auch für Rommerskirchen und Grevenbroich angeboten werden, stammen laut Kübel aus Jüchen. Und der Bedarf sei trotz Corona so groß, dass die Frequenz von einer auf zwei Sprechstunden pro Monat erhöht worden sei. Allerdings laufen diese Beratungen wegen der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 momentan nur telefonisch ab.