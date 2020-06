Crash auf Kreuzung : Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto in Münster

Münster Bei einer Kollision auf einer Kreuzung in Münster sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Streifenwagen zwar mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn unterwegs.

Bei einem Unfall mit einem im Einsatz befindlichen Polizeifahrzeug sind in Münster vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Streifenwagen ersten Erkenntnissen zufolge gegen 21.30 Uhr mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn, bei Rot in einen Kreuzungsbereich eingefahren, als er mit einem von rechts kommenden Wagen kollidierte. Die Fahrer des kreuzenden Autos – ein 57-Jähriger und seine 56-Jährige Beifahrerin – wurden schwer verletzt, die beiden Polizeibeamten leicht.

Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Am Streifenwagen entstand Totalschaden, am kreuzenden Toyota ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.