Gesamtschule Jüchen : Schulabschlussfeier als Autokino-Übertragung

Die Gesamtschule Jüchen hat sich für ihren Abschlussjahrgang etwas besonderes einfallen lassen. Foto: Gesamtschule Jüchen

Jüchen Die Not der Corona-Krise macht die Gesamtschule Jüchen erfinderisch. Die Zeugnisübergabe an die Jahrgangsstufe 10 wird am Freitag live auf den Parkplatz vor der Schule übertragen. Lunchpaket inklusive.

Mit dem Abschluss der Jahrgangsstufe 10 ist an der Gesamtschule in Jüchen traditionell auch eine große Abschlussfeier mit 300 bis 400 Teilnehmern verbunden. Eigentlich. Denn eine solche Veranstaltung in der klassischen Form ist in diesem Jahr in Zeiten der Corona-Krise unmöglich. Stattdessen plant die Schule für diesen Freitag ab 17 Uhr ein „digitales Autokino“.

„Der Parkplatz für circa 120 Autos liegt direkt vor der Tür“, teilt die Gesamtschule mit. Auf diese Weise könnten die Hygiene- und Abstandsregelungen für die Feierlichkeiten eingehalten werden. Das ausgefeilte Konzept hat laut Gesamtschule auch Bürgermeister Harald Zillikens und die Gesundheitsbehörde überzeugt.

Die Veranstaltung biete zudem die Chance, die digitale Kompetenz der Schule zu beweisen. Die Schule wird die Veranstaltung aus dem Forum aufzeichnen und live mit Einspielern und Aufnahmen versehen. Über einen extra eingerichteten Youtube-Channel wird die Feier dann den Gästen auf ihre Endgeräte im Auto übertragen. „Ein großes technisches Risiko“, wie die Schule betont. Bei der Einfahrt wird den Gästen zudem ein Snack gereicht. Alles werde ausschließlich aus Schulmitteln gestemmt.

(mlat)