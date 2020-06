Neuss Die Polizei war in der Nacht zu Sonntag an der Görlitzer Straße nahe des Rheinpark-Centers aktiv. Die Beamten seien wegen einer Ruhestörung alarmiert worden.

Wie Polizeisprecherin Daniela Dässel am Montag mitteilte, wurden die Beamten in den frühen Morgenstunden wegen einer Ruhestörung in einem Hochhaus alarmiert. „Die Party wurde aufgelöst“, so Dässel. Ungefähr 100 Personen seien dort angetroffen worden.