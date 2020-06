Schatorjé in Kevelaer : Mit dem Bus trotz Corona verreisen

Bevor es zum Platz geht, desinfizieren Renate und Thomas Schatorjé die Hände der Reisenden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Thomas und Renate Schatorjé wagen den Neustart: Es geht nach Nordfriesland mit Sylt und Föhr, in den Schwarzwald oder in die Lüneburger Heide. Die Plätze sind fest gebucht, die Plätze in den Fahrzeugen werden nur zur Hälfte belegt.

Die ersten Busse rollen wieder. Thomas und Renate Schatorjé haben das Warten satt und wagen den Neustart für ihre Busreisen unter Corona-Bedingungen. Es geht nach Nordfriesland mit Sylt und Föhr, in den Schwarzwald oder in die Lüneburger Heide. Das Echo ist sehr positiv: „Unsere Fahrer sind sehr froh, endlich wieder auf die Straße zu dürfen. Und auch die Kunden freuen sich, dass es wieder Reisemöglichkeiten gibt.“

Das sah wochenlang anders aus. Wie bei den anderen Unternehmen stand die stattliche Busflotte der Jean Schatorjé GmbH & Co. KG in Kevelaer auf dem Hof, die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, im Büro galt es nur, Stornierungen zu bearbeiten. „Gestern war der erste Tag, an dem wir mehr Neubuchungen als Stornos hatten“, hofft Thomas Schatorjé auf eine Trendwende.

Info Das Reisebüro in Kevelaer ist wieder geöffnet Schatorjé Das Reisebüro in der Innenstadt von Kevelaer ist ab sofort wieder geöffnet. Wochentags von 9.30 bis 17 Uhr, Samstags von 9.30 bis 14 Uhr. Tel. 02831 97710, www.schartoje.de. Dix Das Reisebüro am Betriebsgelände am Marktweg in Geldern ist derzeit nur vormittags geöffnet. Tel. 02831 5647, www.reisebuero-dix.de. Welter Tours Das Unternehmen ist unter 02834 943200 zu erreichen. www.weltertours.de

Und so funktionieren die Reisen in diesen Tagen: Die Plätze sind fest gebucht, die Passagiere steigen in entsprechender Reihenfolge ein und aus. Mit Maske – und das Desinfizieren der Hände gehört auch zum Beginn der Fahrt. Da Schatorjé die Busse nur halb besetzt und immer eine Reihe frei lässt, darf man aber während der Fahrt – anders als etwa im Flugzeug – die Maske abnehmen. Eine Familie oder eine Gruppe bis zu zehn Personen, die gemeinsam bucht, kann auch enger zusammensitzen.

Doch lässt sich das – bei Preisen wie vor Corona – überhaupt rechnen? Thomas Schatorjé räumt ein, dass es schwierig ist und dass er bei mancher Fahrt wohl auch draufzahlen wird. „Aber wir wollen ein Zeichen setzen, dass es endlich wieder losgeht. Für unsere Kunden, vor allem aber auch für unser Team.“ Und auch mit neuen Angeboten denen helfen, die nicht wie geplant in den Sommerferien verreisen soll. So wird unter dem Titel „Mee(h)r-Tagesfahrten“ neuen Angebote für Ausflüge an die niederländische Nordseeküste geben.

Bei den anderen Betrieben ist es noch still. „Unsere Flotte ist abgemeldet, die Busse stehen auf dem Hof“, sagt Welters Janine Welter-Peters. Das spezielle Geschäftsmodell des Straelener Unternehmens funktioniere unter Corona-Bedingungen nicht. So habe man fünf Doppeldecker, um mit „Nightlinern“ zu den großen Konzertereignissen zu fahren. „Events finden aber noch nicht statt und es ist auch keine wirklichen Änderungen in Sicht:“ Auch für den Shuttleservice nach Spanien sei die Zeit noch nicht reif. Ich hoffe, ab September funktioniert das wieder.“ Anfragen für Gruppencharter von Bussen gebe es bei Welter-Tours derzeit gar nicht.

Ähnlich sieht auch Hans Günter Dix in Geldern die Lage. „Es kommt kein Auftrag. Wir kämpfen jeden Tag neu und schauen, wie wir über die Runden kommen“, so der Seniorchef der Reisebüro Dix Omnibusbetrieb GmbH. Allein die Linienbusse sind im Einsatz, aber da die Fahrpläne noch reduziert sind, auch noch nicht in vollem Umfang. Und mit Blick auf die Wintersaison bleibe fraglich, welcher Anbieter, für den Dix bisher fährt, überhaupt noch in welchem Umfang Reisen anbieten wird.