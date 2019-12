Schulwegisicherung in Jüchen : Zebrastreifen soll Schulweg sicherer machen

Jüchen Nach einem Ortstermin wollen CDU, SPD und FDP einen Antrag für einen Zebrastreifen und Tempo 50 auf der K19 stellen.

„Wir sind jetzt einen schönen Schritt weiter gekommen,“ freut er sich. Und der 50-Jährige gibt bereits ein Versprechen ab: „Auch wenn mein Sohn nicht mehr in die Grundschule Otzenrath geht, werde ich weiterhin an dem Thema dranbleiben.“

CDU-Chef Ralf Cremers hat sich nach eigenen Angaben nun bereiterklärt, einen Gemeinschaftsantrag von CDU, SPD und FDP zur ersten Bauausschusssitzung im neuen Jahr am 3. Februar zu formulieren. Forderung Nummer eins soll ein Zebrastreifen nahe des Aldimarktes sein, wie Cremers erläutert. Punkt zwei des Antrages soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung von jetzt 70 auf 50 km/h sein. Zudem sollen Hinweisschilder die Kraftfahrer schon von weitem auf Schulkinder aufmerksam machen. Laut Cremers sollen die momentan noch drei Querungsmöglichkeiten (eine davon außerhalb des Ortes) entfallen und durch die beantragte neue Querung mit Zebrastreifen ersetzt werden. So würde auch die gefährliche Querung außerorts, die momentan auf direktem Weg zur Brücke vorwiegend genutzt wird, entfallen. Da es sich in dem Bereich um eine Kreisstraße handelt, soll der Gemeinschaftsantrag über die Jüchener Stadtverwaltung an den Rhein-Kreis Neuss weitergeleitet werden.