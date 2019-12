Bauen in Jüchen : Jüchen bekommt sechs „Minihäuser“

Jüchen Die Politik stimmte dem geplanten Neubau von sogenannten Tiny-Häusern planungsrechtlich zu. Sie sollen auf einem schmalen Grundstück an der Friedensstraße entstehen.

Auf einem schmalen Grundstück an der Friedensstraße in Hochneukirch sollen künftig eben solche Minihäuser entstehen. Das Bauvorhaben eines nicht benannten Bauherrn plant die Errichtung von sechs Einfamilien-Reihenhäusern mit einer Grundfläche von etwa 50 Quadratmetern und einer zweistöckigen Bauweise mit ausgebautem Staffelgeschoss. Die dritte Etage darf in bauordnungsrechtlicher Hinsicht kein Vollgeschoss sein. Die baulichen Anlagen auf dem Grundstück sind bereits abgebrochen.

Für die Zulässigkeit des Vorhabens müssen sich die neuen Häuser in der Eigenart in die nähere Umgebung einfügen. Laut der Stadtverwaltung sei das gegeben: Als äußere Gestaltung ist eine Klinkerfassade geplant. Die Bauweise ist offen entlang der Friedensstraße, Trauf- und Fristhöhe sowie die Geschossigkeit passen im Maß und die bauliche Nutzung ist die Wohnnutzung.

„Das Bauvorhaben kann als Zeichen zur Schaffung von fehlendem Wohnraum für eine Innenentwicklung auch auf engsten Raum angesehen werden und dient somit gegebenenfalls auch als Anstoß und Vorbild für weitere Nachverdichtungen im Innenbereich. Aus städtebaulicher Sicht kann das Vorhaben positiv eingeschätzt werden“, erklärte die Stadt in der Vorlage zum Planungsausschuss und schlug vor, dem Vorhaben planungsrechtlich zuzustimmen. Widerspruch kam nur von Gerolf Hommel (FWG). Er sei für eine Bebauung, fordert aber eine Änderung des Plans, er will größere Häuser. Zudem fügten sich die Minihäuser nicht in die nähere Umgebung ein, wie es das Baugesetzbuches vorsehe. Dem widersprach Tim Stein vom Amt für Stadtentwicklung: Alle Kriterien seien geprüft und in dem Vorhaben eingehalten worden. Es sei keine „Traumsituation“, aber besser als die Alternativen, meinte Bürgermeister Harald Zillikens und informierte zudem, dass die Verwaltung über das Vorhaben lange intern diskutiert habe. Ferner habe der Bauherr einen Anspruch darauf, eine Baugenehmigung zu bekommen. Hans-Josef Schneider (SPD) gab zu bedenken, dass die Stellplatzsituation durch die sechs neuen Häuser nur komplizierter werde. Die Bebauung selbst hält er so für möglich, hofft jedoch, dass adäquate Stellplätze geschaffen werden können.