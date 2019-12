Freiwillige Feuerwehr Jüchen : Neue Technik für die Feuerwehr

Jüchen Der Stadtrat stellt die Weichen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Hochneukirch und beschließt die Anschaffung des bisher größten Tanklöschfahrzeuges mit einer Füllmenge von 5000 Litern, der in Hochneukirch stationiert wird.

Die Weichen für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hochneukirch hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr gestellt. Auf den Weg gebracht sind jetzt der Bebauungsplan und die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes. Allerdings wird der Bau, wie berichtet, rund 400.000 Euro teurer als geplant, unter anderem weil der Boden noch mit Kies aufgefüllt werden muss. Am Zeitplan soll sich aber nichts ändern. Der Baubeginn soll im Sommer 2020 sein, die Kosten sollen sich nach derzeitiger Sicht auf 4,8 Millionen bis fünf Millionen Euro steigern. Das Geld soll auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 verteilt werden.