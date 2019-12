Adventskalender im Rhein-Kreis : Gospelchor Wevelinghoven stimmt auf das Fest ein

Wevelinghoven Jeden Tag öffnet sich auf NGZ-Online ein Adventskalendertürchen, dahinter verbergen sich Rezeptideen, Basteltipps oder weihnachtliche Empfehlungen. Hinter der Nummer 13 steht der Gospelchor Wevelinghoven.

Weihnachtliche Klänge erfüllen den Probenraum. Dort studiert der Gospelchor Wevelinghoven ein Lied für die Festtage ein. Eine Kostprobe gibt es schon jetzt. Jeden Tag öffnet sich auf NGZ-Online ein Adventskalendertürchen, dahinter verbergen sich Rezeptideen, Basteltipps oder weihnachtliche Empfehlungen. Hinter der Nummer 13 steht der Gospelchor Wevelinghoven. Entschieden hat er sich für „A Christmas Blessing“, eine Hymne, die das klassische Weihnachtslied „Stille Nacht“ mit einem Originallied des guten Willens enthält. „In dem Lied geht es um den Wunsch, dass in jedem Land und in jedem Leben Frieden herrscht“, sagt Chorleiter Georg Brumm. Das Besondere: Sobald in dem Stück eine Spannung entsteht, löst der Komponist sie wieder auf. Entweder mit einem neuen Akkord oder einer bekannten Melodie wie „Stille Nacht“.