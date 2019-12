Schloss Dyck : Märchenhafte Momente im Advent: Schloss Dyck lädt ein

Jüchen Vorfreude im Advent genießen in einer Kulisse die Kultur und Natur perfekt verbindet – das ist die Dycker Schlossweihnacht.

Es ist die vielleicht magischste Kulisse für einen Weihnachtsmarkt im Rhein-Kreis und in der Regio: Im Park und in Teilen der historischen Gebäude von Schloss Dyck bieten rund 160 Aussteller an, was am Heiligabend als Geschenk unterm Tannenbaum Freunde machen soll. Shopping allerdings steht trotz des breit gefächerten Warenangebots bei der Schlossweihnacht nicht im Vordergrund. Stimmung und Atmosphäre, gepaart mit kulinarischen Genüssen und musikalischer Unterhaltung machen den Markt aus. Gleichzeitig können alle, die dem Trubel einmal kurz entfliehen wollen, die mit Kerzen erleuchteten Wege im Park erkunden – ein schöne Mischung für Adventwochenenden zum Genießen.