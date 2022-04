Für Schülerinnen in Tönisvorst : Politik stimmt Tampon-Automaten zu

An der Gesamtschule Brüggen hängen die Automaten schon. Dafür setzten sich unter anderem die Schülerinnen Amy Jones und Lisa Stolzenberg ein. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Tönisvorst Einstimmig sprach sich der Schulausschuss in Tönisvorst für die Ausgabe von Menstruationsartikeln an den weiterführenden Schulen aus. An Automaten sollen Schülerinnen kostenfrei Tampons und Binden erhalten.