Probelarm funktionierte nicht : Jüchener Sirenen heulten nicht wie geplant

Jüchen Am Samstag wurden die Sirenen getestet, doch in Jüchen heulten sie nur kurz auf. Warum das Heulen sofort wieder abbrach und warum die Feuerwehr die Sirenen auch für die Alarmierung bei größeren Einsätzen nutzt.

(cso-) So mancher Jüchener war am Samstag irritiert. Nur kurz heulten die 13 Sirenen ganz kurz auf, doch der Ton brach sofort wieder ab. Unter anderem in den sozialen Medien fragten besorgte Bürger, was es damit auf sich habe. „Für 11.30 Uhr war wie an jedem ersten Samstag im Monat ein Probealarm für die Alarmierung der Feuerwehr vorgesehen“, berichtet Heinz-Dieter Abels, Leiter der Wehr. Doch statt den während einer Minute dreifach aufheulenden Ton abzugeben, „liefen die Sirenen nur an, es hat kurz gebrummt“. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, der behoben worden sei. „Es gab Probleme bei der Programmierung des Probealarms“, der normale Feuerwehr-Alarm sei nicht betroffen.