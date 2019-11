Hückeswagen : Vierter Weihnachtsbasar im Johannesstift

Der Weihnachtsmarkt des Freundeskreises Johannesstift steht bald an. Foto: Freundeskreis Johannesstift

Hückeswagen (tei.-) Im Johannesstift ist die Vorfreude groß: Am ersten Adventswochenende findet der vierte Weihnachtsmarkt des Freundeskreises Johannesstift statt. Neben dem kleinen Weihnachtsdorf, in diesem Jahr vor dem Eingangsbereich des Hauses am Buschweg, findet auch der seit vielen Jahren beliebte Basar der ehrenamtlichen Arbeitskreise im Mehrzweckraum statt.

Hier kann man liebevoll gestaltete Handarbeiten und Deko erwerben. An dem Büchertisch gibt es beste Lektüre für lange Winterabende für kleines Geld. Selbstverständlich darf die beliebte Tombola nicht fehlen. Dank vieler Spenden unter anderem der Hückeswagener Einzelhändler, über die wir uns immer sehr freuen, können sich die zahlreichen Gewinne auch in diesem Jahr wieder durchaus sehen lassen.

Im Foyer des Johannesstiftes bieten weitere Aussteller eine große Auswahl an Hand- und Bastelarbeiten an. Hier findet man mit Sicherheit das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für seine Lieben. Gegen 14 Uhr wird das Christkind mit Engelsbegleitung den Weihnachtsmarkt besuchen und hält für die kleinen Besucher eine Kleinigkeit bereit. Gegrillte Würstchen, knusprige Reibekuchen oder frisch geräucherte Forellen sorgen dafür, dass niemand hungern muss. Im Hausrestaurant warten ab 14 Uhr leckere Waffeln auf die Besucher.