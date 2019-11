Hückeswagener Innenstadt : Keine Chance für Supermarkt an Peterstraße

Das ehemalige Zach-Gelände an der Peterstraße wurde in der Vergangenheit immer wieder mal als Standort für einen Lebensmittel-Discounter ins Gespräch gebracht. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Bauvoranfrage für einen Lebensmitteldiscounter auf dem ehemaligen Zach-Gelände wurde erneut abgelehnt.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte, dass Aldi Nord seine beiden Standorte in Hückeswagen an der Alten Ladestraße und in Kobeshofen schließt, um auf einem Gelände an der Peter­straße einen neuen, größeren Markt zu eröffnen. Sogar ein entsprechendes Schild wollten Beobachter im vorigen Jahr nahe der freien Tankstelle ausgemacht haben. Doch die Stadtverwaltung dementierte jedes Mal. Fakt ist allerdings, dass ein Investor jüngst bereits das zweite Mal eine Bauvoranfrage beim Bauamt des Kreises gestellt hatte, der im Bereich Peterstraße 55-57 einen Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von 799 Quadratmetern bauen will. Beide Male wurde der Antrag letztlich aus formellen Gründen abgelehnt, teilte Bauamtsleiter Andreas Schröder in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mit.

„Das widerspricht eklatant den Vorstellungen der Stadt Hückeswagen“, bestätigte Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion. Denn die Politik hatte bereits in den 1990er Jahren einem Lebensmittelmarkt an der Peterstraße einen Riegel vorgeschoben: Verabschiedet worden war ein Bebauungsplan, der die Ansiedelung von Supermärkten und Discountern in diesem Bereich ausschloss. Auch im Zusammenhang mit den Klingelnberg-Plänen von 2012, mit dem gesamten Standort ins Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg umzuziehen, war das Thema noch einmal aufgekommen bei der Frage, was mit der dann frei werdenden Fläche geschehen soll. Doch als die Unternehmensleitung später einen Rückzieher machte und das Hauptwerk nun an der Peterstraße bleibt, war die ganze politische Diskussion umsonst.