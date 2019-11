Hückeswagen : Hat Wolf in Altenholte ein Schaf gerissen?

Manfred Schröter aus Altenholte mit einem Teil seiner insgesamt 110 Schafe. Ein acht Monate altes Jungtier war am Mittwoch gerissen worden. Foto: Stephan Büllesbach

Altenholte Nahe der K 5 in Altenholte wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Schaf gerissen. Die Vermutung liegt nahe, dass das ein junger Wolf gewesen sein könnte. Doch Aufschluss gibt’s erst in einigen Wochen, wenn das Ergebnis der DNA-Untersuchung vorliegt.

Als Monika Schröter am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf die Schafweide hinter ihrem Haus an der K 5 ging, um wie jeden Morgen die Schafe zu füttern, war scheinbar alles wie üblich. Bis auf den dichten Nebel vielleicht. Doch genau der sollte verhindern, dass sie das Drama entdeckte, das sich offenbar in den Stunden zuvor zugetragen hatte. „Ich habe durch den Nebel zwar Wolle auf der Weide liegen sehen, mir aber nichts dabei gedacht“, erzählt die Hückeswagenerin. Als die „dicke Suppe“ sich mittags verzogen hatte und sie erneut auf die Wiese ging, entdeckte Monika Schröter das Erschreckende: In der Senke lag ein acht Monate altes Texelschaf, dem die Hinterkeule fehlte. Offenbar gefressen von seinem Angreifer.

Dietmar Birkhahn ist Wolfsbotschafter des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen für Oberberg. Der Lindlarer hatte Monika Schröter und ihren Mann Manfred am Mittwochabend besucht und sich das gerissene Schaf angeschaut. Auch wenn eine Hinterkeule fehlt, geht er davon aus, dass der Angreifer beim Fressen offenbar gestört worden war – etwa durch Autos auf der zirka 100 Meter entfernten Kreisstraße – und daraufhin weitergezogen ist. Ob es sich dabei um einen Wolf gehandelt hat, will Birkhahn nicht bestätigen. „Ich kann mich nur auf gerichtsverwertbare Fakten berufen“, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Er könne erst dann einen Wolfsangriff bestätigen, wenn das eine entsprechende DNA-Untersuchung ergeben habe. Proben hat der Wolfsbotschafter entnommen und ans Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt/Main geschickt – das Ergebnis erwartet er in sechs bis acht Wochen.

Info Was tun, wenn man einem Wolf gegenüber steht? Mensch Wolfsbotschafter Dietmar Birkhahn rät Menschen, die in freier Natur auf einen Wolf treffen sollten, stehenzubleiben und das Tier zu beobachten. „Aus der Erfahrung heraus wird der Wolf die Distanz zu ihnen halten.“ Wer Angst habe, könne ihn auch anschreien und sollte sich größer machen. Auf jeden Fall sollte man sich aber langsam zurückziehen. Hund Wenn noch ein Hund dabei ist, sollte der Halter ihn umgehend zu sich rufen und, wenn noch nicht geschehen, anleinen. „Der Wolf erkennt Hund und Mensch als Einheit, die kräftiger ist als er“, sagt Birkhahn.

Der Verdacht liegt trotzdem nahe, dass das tote Schaf auf das Konto eines umherziehenden jungen Wolfs geht, denn auch in Lindlar war womöglich ein solcher am Werk. Dort waren in der Nacht zu Mittwoch acht Tiere angegriffen worden – zwei mussten notgeschlachtet werden, drei wurden schwer verletzt. Der Angreifer hatte ihnen in die Kehle und in die Hinterbeine gebissen, was als typisches Angriffsmuster für Wölfe gilt, berichtet die Bergische Landeszeitung in Lindlar.

Die Indizien sprechen für einen Wolfsangriff in Altenholte. Bewiesen ist der aber noch nicht. Foto: dpa/Swen Pförtner

Birkhahn erläutert, dass junge Wölfe zu einer bestimmten Jahreszeit auf der Nord-Süd-Wanderung sind. „Allerdings ist das jetzt eigentlich noch zu früh“, sagt er. In der Regel gibt es im April/Mai Nachwuchs bei den Wölfen, weswegen die älteren Welpen aus dem Rudel verstoßen werden. „Es könnte durchaus sein, dass wir dieses Jahr von durchwandernden Wölfen überrascht werden“, sagt der Experte. Bestätigt sei das allerdings nicht.

Und wenn es tatsächlich ein Wolf war, der das Schaf der Schröters gerissen hat, wird es ein junges Tier gewesen sein. Denn ältere machen sich als Erstes über die mineralreichen Innereien her, jüngere Wölfe dagegen bevorzugen Muskelfleisch. Auch das ist ein Indiz dafür, dass der Angreifen von Altenholte ein Wolf gewesen sein könnte.

„Wir haben immer gehofft, dass wir drumherum kommen. Jetzt ist es passiert“, sagt Manfred Schröter. Der 59-Jährige züchtet seit seiner Jugend Schafe, wie das bereits sein Vater tat. 110 Tiere haben er und seine Frau. Er geht davon aus, dass sein Schaf von einem Wolf gerissen wurde. „Das kann kein Haushund gewesen sein“, ist sich Schröter sicher. Jetzt will er das Angebot des Wolfberaters annehmen und 700 Meter Herdenschutz aufstellen. Dabei handelt es sich um einen Elektrozaun, der den Wolf, aber auch andere Tiere abhalten soll. Denn auch der Fuchs hat bei den Schröters schonmal wenige Tage junge Lämmchen gerissen. Außerdem hofft der Schafzücher im Nebenerwerb, dass es für das tote Tier eine Entschädigung gibt. Das ist aber nur dann der Fall, wenn es eine offizielle Bestätigung für einen Wolfsangriff gibt.

Der Hückeswagener Tierarzt Dr. Stephan Paufler war am Mittwochmittag umgehend von den Schafzüchtern angerufen worden und hatte sich das verendete Tier ebenfalls angesehen. Es könnte ein Wolf gewesen sein, sagt er. „Es könnte aber genauso gut ein größerer Hund oder ein erfahrener Jagdhund gewesen sein“, stellt Paufler klar. Er habe sogar schon Dackel erlebt, die Schafe gerissen hätten.

Was der Tierarzt nicht verstehen kann, ist, dass der Wolf überhaupt in Deutschland wieder ausgewildert wird. „In unserem Industriestaat ist doch nichts da, was er bejagen kann“, argumentiert Paufler. Dazu käme, dass er keine entsprechend größeren Flächen vorfinde.