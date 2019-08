Sommerfragen : Hückeswagen gemeinsam fördern

Das Stadtwappen hängt neben dem Haupteingang des Schlosses. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen In den Sommerferien stellt unsere Redaktion den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat sechs Fragen – jede Woche eine. Heute geht es um das Stadtmarketing; die Frage: Welche Schwerpunkte muss das neuformierte Stadtmarketing setzen?

Christian Schütte (CDU) Die Vorgänge der vergangenen Monate haben viel Kopfschütteln in der Bürgerschaft verursacht. Der gefundene Neuanfang ist die Chance, diese Zeit hinter sich zu lassen. Entscheidend ist das Schaffen einer tragfähigen Basis der Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, aber auch mit der Werbegemeinschaft, dem Stadtkulturverband und externen Veranstaltern. Alle diese Organisationen arbeiten am selben Ziel – der Bereicherung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Hückeswagen.

Auch wenn die Intentionen der verschiedenen Organisationen unterschiedlich sind, greifen sie doch oft auf ähnliche Aktionen und Veranstaltungen zurück. Es darf sogar vermutet werden, dass es die Bürgerinnen und Bürger letztlich wenig interessiert, wer eine Veranstaltung ins Leben gerufen hat. Der Erfolg macht sich eher am gelungenen Konzept und einer professionellen Umsetzung fest. Konkurrenz untereinander sollte daher kein Hindernis sein, die Termine eng untereinander abzustimmen.

Vielleicht können wir aber auch die Krisen beim Stadtmarketing und in der Werbegemeinschaft als Chance begreifen. Könnte man sich gar vorstellen, alle Aktivitäten unter einem Dach – einer Interessengemeinschaft Hückeswagen – zu bündeln?

Hans-Jürgen Grasemann (SPD) Das Stadtmarketing sollte vor allem integrativ wirken und das in der Stadt vorhandene Engagement bündeln. Viele Menschen und Institutionen sind bereits jetzt sehr aktiv und sorgen mit vielfältigen Programmen für ein buntes Leben in der Stadt. Bringt man sie zusammen und sorgt dafür, dass es beispielsweise klare Absprachen bei Terminen gibt, wäre das schon ein wichtiger Schritt nach vorn.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Präsentation der Veranstaltungen. Hier werden die sozialen Medien immer wichtiger.

Wir haben Stärken im Bereich des Einzelhandels, der Gastronomie sowie der Sport- und Kulturvereine. Dies muss deutlich und den Menschen in Hückeswagen und Umgebung schmackhaft gemacht werden. Wenn dies zusätzlich mit Events geschieht, ist das umso besser. Der Schwerpunkt sollte hier auf das Miteinander gelegt werden. Das heißt, es muss versucht werden, Ideen aus der Bevölkerung zu sammeln und diese in Aktionen umzusetzen. Teure Eventeinkäufe hingegen sind zu vermeiden.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir in Hückeswagen immer für eine Überraschung gut sind – diese Stärke sollte genutzt und ausgebaut werden.

Shirley Finster (Grüne) Wir freuen uns, dass das Stadtmarketing wieder in ruhigeres Fahrwasser angekommen ist. Nun wurde mit den Pflanzpyramiden auf der Islandstraße für alle sichtbar ein Zeichen gesetzt, dass das Stadtmarketing konstruktiv seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Wir sind gespannt auf weitere Aktionen zum Thema „blühendes Hückeswagen“.

Aber das ist nur ein Betätigungsfeld des Stadtmarketings: die Innenstadt attraktiver zu gestalten und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Weitere Bereiche, wie die Förderung des Handels und Tourismus’, das Verbessern des Stadtimages, das Vorantreiben der Innenstadt-Entwicklung usw., werden nun durch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept viele neue Impulse bekommen. Durch diese Projekte gibt es so viele neue Ideen und Anregungen, dass die Mitglieder des Stadtmarketings die Qual der Wahl haben.

Ein Vorschlag ist, dass durch eine Kooperation mit dem Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ vielleicht Synergieeffekte genutzt werden können. Und ein weiteren Vorschlag ist, die Politik häufiger mit ins Boot holen. Schließlich haben alle ein gemeinsames Ziel: die Wohn- und Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher in Hückeswagen zu fördern.

Jörg von Polheim (FDP) Das neu formierte Stadtmarketing muss einmal nach innen wirken. Es müssen wieder alle Beteiligten an den Tisch, um zukunftsfähige Ideen umzusetzen. Dabei kann auf eine erfolgreiche Arbeit in früheren Jahren zurückgeblickt werden, auf die aufgebaut werden kann. Der Weihnachtsmarkt in Hückeswagen zeigt, wie eine gute Zusammenarbeit positiv wirkt. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für „Hückeswagen live“.

Für die Zukunft können die neuen Möglichkeiten, die sich durch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ergeben, genutzt werden. Ein Inhaltlicher Schwerpunkt könnte die Altstadt mit dem Schloss sein, um unser touristisches Potenzial besser zu nutzen. Der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse wird sehr stark genutzt. – eine Aufgabenstellung könnte sein, mehr Radtouristen von der Trasse in die Stadt zu locken.

Die FDP ist überzeugt, dass das neue Stadtmarketing vieles erreichen kann und wird.

Michael Wolter (UWG) Das neuformierte Stadtmarketing sollte die Stärkung des „Wir-Gefühls“ in Hückeswagen als Schwerpunkt setzen. Mit den Veranstaltungen, die das Stadtmarketing organisiert, wird eine hervorragende Arbeit für die Bürger in unserer Stadt geleistet. Dies ist natürlich auch weit über die Grenzen unserer Schloss-Stadt eine wunderbare Werbung für uns alle. Man wird auf Hückeswagen aufmerksam. Wenn die Funktionsträger des Stadtmarketings, allen voran der Bürgermeister, es schaffen, so zu agieren, dass sich alle angesprochen und mitgenommen fühlen, dann bekommen wir viele Dinge in den Griff, die wir oft als Problem ansprechen. Das Bewusstsein der Bevölkerung soll geweckt und verbessert werden. Ein Beispiel sind die Themen rund um die Sauberkeit in der Stadt. Die persönlichen Kontakte bei Veranstaltungen, das Werben für ein Miteinander sind gute Möglichkeiten, das „Wir-Gefühl“ zu stärken und negativen Entwicklungen direkt entgegenzuwirken.

Auch darf es keine Konkurrenz zu Traditionsveranstaltungen geben. Ein Miteinander wie der Ehrenamtsabend beim Schützenfest ist gut geeignet, Vorbilder hervorzuheben und zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist.

Brigitte Thiel (FaB) Bevor man sich Gedanken über die Schwerpunkte der Arbeit des Stadtmarketings machen kann, muss zunächst einmal die strikte Trennung zwischen Stadtmarketing und Stadtverwaltung vorgenommen werden. Da der Vorstand des Stadtmarketings vorwiegend aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung besteht, ist das kritisch zu sehen.

Das Stadtmarketing ist ein privater eingetragener, gemeinnütziger Verein, und laut Satzung arbeitet der Vorstand ehrenamtlich. Welche Schwerpunkte sich das neu formierte Stadtmarketing setzt, bestimmt der Verein und nicht Verwaltung oder Politik. Wir können Anregungen und Wünsche äußern, mehr nicht. Die Mitglieder entscheiden. So sieht es das Vereinsrecht vor. Kriegt das der Vorstand satzungsgemäß hin?

Unsere Anregung: Zurzeit wird viel über die Belebung der Altstadt diskutiert. Wie wäre es, wenn sich das Stadtmarketing, das für die gesamte Stadt zuständig sein will, sich auch um die Stadtteile wie zum Beispiel Wiehagen kümmert? Auch die Bever-Talsperre wäre ein Schwerpunkt – nicht nur die Altstadt ist Hückeswagen.