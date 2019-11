Hückeswagen : Das „Gold“ der Stadt steckt noch im Abwasserbetrieb

Den Gewinn, den die Stadt an Abwassergebühren seit Jahren einnimmt, führt sie in den Haushalt zurück. Foto: Krebs Andreas/Krebs, Andreas (kan)

Hückeswagen Der Abwasserbetrieb bleibt ein hoch profitabler städtischer Eigenbetrieb, der dem Haushalt richtig gut tut.

Der Abwasserbetrieb bleibt so etwas wie die Schatztruhe der Stadt. In den zurückliegenden Jahren sind Millionen an Gewinnen aus dem hoch profitablen städtischen Eigenbetrieb in den Haushalt geflossen – und so geht’s weiter: Im Jahresabschluss für 2018 wird ein Überschuss von knapp 622.000 Euro ausgewiesen. Der Betriebsausschuss beschloss jetzt einstimmig, die Summe an den allgemeinen Haushalt abzuführen. Schon seit 2006 wird der „Gewinn-Transfer“ so gehandhabt.

Hinzu kommt eine Eigenkapital-Rückführung von 200.000 Euro aus früheren Gewinnen des Abwasserbetriebs, die in den Jahren zwischen 1989 und 2005 erwirtschaftet worden waren und die bislang noch nicht an den städtischen Haushalt abgeführt wurden. Auch sie beschloss der Rat einstimmig. Im Betrieb blieb zum Stichtag 31. Dezember 2018 ein Restbestand noch nicht abgeführter Gewinne in Höhe von etwa 614.000 Euro. Für 2019 und 2020 sollen dann ebenfalls jeweils 200.000 Euro an den Haushalt abgeführt werden, für 2021 und 2022 dann noch einmal jeweils 100.000 Euro.

Schon im September 2007 hatte der Stadtrat den Grundsatzbeschluss gefasst, die Gewinne aus den Eigenbetrieben jährlich an den allgemeinen Haushalt zu überweisen – ein nicht unerheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Damit will die Stadt dem Steuerzahler das zurückgeben, was der Gebührenzahler zu viel gezahlt hat. In den Jahren zuvor lag der Gewinn zwischen 757.000 und 620.000 Euro.

Die Stadt profitiert von ihrem Eigenbetrieb Abwasser-Beseitigung (auch das Freizeitbad ist ein solcher). Denn der hat sich inzwischen gewissermaßen zum rathauseigenen Kreditinstitut entwickelt. Der Hintergrund: Neben langfristigen Investitionskrediten finanziert sich die Stadt auch über aktuell zinsgünstige Kassenkredite, die ursprünglich einmal nur dazu gedacht waren, kurzfristige Liquiditäts-Engpässe zu überbrücken.

(büba)