Hückeswagen: Interview mit Beate Knecht : „Wir brauchen neue Mitglieder“

kfd-Vorsitzende Beate Knecht (l.) und ihre Vorgängerin, das Ehrenmitglied Christel Lütgenau, freuten sich zu Beginn des Jubiläumsjahres auf die vielen geplanten Aktionen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die kfd freut sich über ein bewegtes Jubiläumsjahr. Die Vorsitzende blickt sowohl zurück als auch in die Zukunft.

Frau Knecht, wie sieht das Fazit zum kfd-Jubiläumsjahr aus?

Knecht In besonderer Erinnerung ist mir der Festakt am 19. Februar geblieben. Das war eine rundum gelungene Sache, die zwar viel Arbeit bereitet hat, aber sehr schön war. Ich bin nicht so sehr für das Formelle, das Steife bei solchen Veranstaltungen, aber es war sehr schön. Auch die Beiträge der Festredner fand ich sehr gelungen. Wir haben auch als Team sehr gut funktioniert, jeder hatte seine Aufgaben. Die anschließende Jubiläumsfestmesse war sehr gut besucht und deshalb sehr besonders, weil unser Diözesanpräses Monsignore Robert Kleine sie zelebriert hat. Am meisten gefreut habe ich mich auf den Familientag am 12. Mai, der auch dank der „Church Rockers“, die die Messe gestaltet haben, sehr schön war. Im Februar hatte es sich terminlich ein wenig geknubbelt, aber insgesamt hat doch alles wunderbar geklappt.

Info Hückeswagener kfd wurde 1844 gegründet Beginn Die Hückeswagener kfd ist die älteste Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft in Deutschland. Gegründet wurde sie am 19. Februar 1844 von Pfarrer Johann Peter Heinrich Giesen und der Lehrerin Anna Tüshaus als „Verein zur Unterstützung bedürftiger Familien, insbesondere der Schulkinder, Kranken und Wöchnerinnen“. Kontakt Informationen rund um die kfd gibt es bei Beate Knecht, Tel. 02192 83111. Die Serie zum 175-jährigen Bestehen endet mit diesem Interview.

Die kfd ist sehr vielfältig aufgestellt. Kommt das auch bei den Hückeswagenern an?

Knecht Wir haben tatsächlich in diesem Jahr sehr viele Rückmeldungen von dritter Seite bekommen, was natürlich auch daran lag, dass wir im Jubiläumsjahr sehr präsent waren. Aber es stimmt: Wir machen viel, aber wir machen es auch mit Freude – sonst würde das gar nicht klappen. Unsere Aufgabe verstehe ich so, dass wir Frauen uns hier gegenseitig unterstützen, aber auch Spenden für auswärtige Mädchen- und Frauenprojekte sammeln. Und das machen wir, so gut es geht.

Hat sich die vermehrte Öffentlichkeit auch in steigenden Mitgliederzahlen gezeigt?

Knecht Wir haben zwei spontane Anmeldungen an unserem Jubiläumstag bekommen, noch während des Festakts im Gemeindezentrum. Dazu waren es noch sechs weitere an unserem Familientag im Mai und während des restlichen Jahres. Darunter war auch eine junge Mutter, was uns sehr freut.

Wie will die kfd dem begegnen und neue, jüngere Mitglieder bekommen?

Knecht Wir haben uns das für das kommende Jahr dick auf die Agenda geschrieben. Gedacht ist, ein „Mütterbegrüßungscafé“ anzubieten. Es geht ansonsten aber auch ganz oft über die persönliche Ansprache. So bin ich seinerzeit auch zur kfd gekommen. Vielleicht müssen wir da einfach auch noch aktiver werden. Die beiden Mütter von Kommunionkindern sind zwar Mitglied geworden, haben aber kaum Zeit, um aktiv zu werden. Andere wiederum wollen genau das.

Wie ist die Stimmung unter den Frauen am Ende des Jubiläumsjahrs?

Knecht Durchweg gut. Aber wir freuen uns jetzt wieder auf ruhigere Zeiten. Denn es war wirklich viel Arbeit mit vielen Terminen.

Gibt es dennoch schon Planungen für das nächste Jahr?

Knecht Unsere regelmäßigen Angebote werden natürlich wie gehabt weiterlaufen. Wir wollen aber künftig etwa viermal im Jahr Gesprächsabende mit unserem Präses, Pastor Klein, anbieten. Denn dieser Austausch kann gerne etwas verstärkt werden. Ebenfalls geplant haben wir eine Vortragsreihe zum Thema „Starke Frauen“, etwa über Hildegard von Bingen oder die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Aber da ist noch nichts spruchreif. Ansonsten ist das kommende Jahr aber eher ruhiger angelegt.

Ein Blick in die Glaskugel: Wie steht es um die kfd in Hückeswagen in 25 Jahren zum 200-jährigen Bestehen?

Knecht Da muss ich zugeben, dass ich angesichts der rückläufigen Mitgliederzahlen ein wenig Bauchschmerzen habe. Dabei könnte man so viel machen – ich sehe so viele rüstige Rentnerinnen um die 65 bis 70 Jahre. Die müssten wir irgendwie noch ein bisschen mehr ansprechen und für uns gewinnen. Bei den jungen Frauen ist mir klar, dass es oft nicht geht – sie gehen arbeiten und haben ihre Kinder daheim, da bleibt nicht viel Zeit. Wobei ich da auch denke, dass es vielleicht ganz schön für diese jungen Mütter sein könnte, an einem Abend der Woche mal was anderes zu sehen. Dazu kommt aber, dass ich auch nicht ewig Vorsitzende bleiben kann. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten und die Augen nach einer Nachfolgerin offen halten. Fakt ist: Wir brauchen neue Mitglieder.

Warum ist die kfd für Hückeswagen wichtig?

Knecht Weil Frauen in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten hier viel unternehmen können. Wir haben viel Spaß, wir ticken ähnlich und tauschen uns über Wichtiges und auch mal Unwichtiges aus. Außerdem sind natürlich die Spenden, die wir für unsere Projekte sammeln, kein unerheblicher Faktor. Auch wenn die natürlich außerhalb Hückeswagens ankommen.

Und was macht die kfd für Sie persönlich aus?