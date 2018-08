Radler aus Hückeswagen verunglückt

Hückeswagen Nach einem Unfall auf der August-Lütgenau-Straße am Samstagmorgen sucht die Polizei jetzt den Fahrer eines dunkelgrauen Autos.

Nach einem Verkehrsunfall auf der August-Lüttgenau-Straße, bei dem am frühen Samstagmorgen ein Radfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei des Oberbergischen Kreises jetzt nach dem Fah rer eines dunkelgrauen Autos. Wie Polizeipressesprecher Michael Tietze am Montag mitteilte, war der 24-jährige Fahrradfahrer aus Hückeswagen gegen 5.40 Uhr am Samstagmorgen von Wiehagen aus in Richtung Innenstadt gefahren, als der Fahrer des entgegenkommende dunkelgrauen Autos ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Der Radfahrer wich nach rechts aus, kam dabei aber gegen den Bordstein und stürzte auf die Fahrbahn.