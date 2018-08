Hückeswagener Feuerwehr begrüßt Gäste aus Etaples

Hückeswagen Zu Beginn der Sommerferien machten sich zwei Mädchen und acht Jungen der Jugendfeuerwehr aus der Partnerstadt mit zwei Betreuern auf den Weg, um eine Woche der Ferien in Hückeswagen zu verbringen. Am Sonntag ging’s zurück.

Ferienzeit ist Reisezeit. Und so machten sich zu Beginn der Sommerferien auch zwei Mädchen und acht Jungen der Jugendfeuerwehr aus Hückeswagens Partnerstadt Etaples mit ihren zwei Betreuern und Brüdern Jean-Luc (Leiter der Jugendfeuerwehr) und Jean-Marc Leprètre aus ihrem Heimatort in Frankreich auf den Weg, um einen Teil ihrer Ferien in Hückeswagen zu verbringen – und um die Partnerschaft zwischen den beiden Städten und der Feuerwehr weiter zu vertiefen. Samstagmittag hatten sie die 550 Kilometer hinter sich gebracht und zogen erstmal in das Haus an der Bever ein. „Da dort nicht für alle genug Platz ist, zelteten wieder einige Jungen ums Haus herum auf der Wiese“, berichtete der Leiter der Hückeswagener Jugendfeuerwehr, Thomas Lemmen.

Nachdem alle Werkzeuge und Schläuche verladen waren, dauerte es gefühlt zwei Minuten, bis alle Jugendlichen in die Bever gesprungen waren. „Es war eine tolle und lockere Stimmung. Wir haben zum Abschluss des Abends den Grill leer gegessen und uns von den Gästen erst mal verabschiedet“, berichtete er. In den Folgetagen besichtigten die Gäste aus Etaples die Feuerwehrhäuser in Hückeswagen. Sören Bender, Tim Edinger und Phillip Ennulat zeigten ihnen die Fahrzeuge und Wachen. Neben viel Zeit in und an der Bever waren die Franzosen auch schon auf eigene Faust in der Gegend unterwegs – in Wuppertal in der Schwebebahn, auf dem Schützenfest in Hückeswagen und in Solingen beim Werksverkauf von Haribo. Am vorigen Sonntag traten die Franzosen den Weg zurück nach Etaples an. „Wir freuen uns schon jetzt auf das Wiedersehen im kommenden Jahr“, berichtet Lemmen.