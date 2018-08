Freitag startet "Hückeswagen live" vor dem Schloss

Hückeswagen Zum zwölften Mal erleben die Besucher zwischen dem 3. und 24. August jeweils freitags abwechslungsreiche Bands, die ihre Zuhörer mit Rock-, Pop- und Covermusik auf eine Reise durch die Musikgeschichte mitnehmen

Am kommenden Freitag geht es endlich wieder los. Die Wetteraussichten sind blendend, also dürfen sich Fans von Live-Musik wieder auf die Open-Air-Konzert-Reihe „Hückeswagen live“ auf dem Schlossplatz freuen. Zum zwölften Mal erleben die Besucher zwischen dem 3. und 24. August jeweils freitags abwechslungsreiche Bands, die ihre Zuhörer mit Rock-, Pop- und Covermusik auf eine Reise durch die Musikgeschichte mitnehmen. „Jeweils ab 19.30 Uhr können sich die Gäste auf ein vielseitiges Musikprogramm freuen“, meint Carolin Klug von der veranstaltenden „agentur57“ aus Siegen.