Oberberg: Zertifikate der Sommerakademie verliehen

Oberberg Die beeindruckende Abschlusspräsentation der Teilnehmer zeigte den Organisatoren und Unterstützern der Sommerakademie, genau das richtige Angebot zu Beginn der Sommerferien gemacht zu haben.

14 junge Menschen zwischen 14 und 26 Jahren erhielten jetzt in der IHK-Geschäftsstelle Oberberg ihre Zertifikate der Sommerakademie. Darin wird den Teilnehmern der IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung bestätigt, in den ersten beiden Wochen der Sommerferien jeden Tag fünf Stunden Mathe gebüffelt und Bewerbungstrainings absolviert zu haben.

Mit der Sommerakademie der IHK-Stiftung, die in Köln bereits seit 2014 durchgeführt wird, sollen junge Menschen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, für die Ausbildung fit gemacht werden. Dazu gibt es Angebote in Deutsch und Mathe sowie Bewerbungstrainings - mit Rollenspielen und vielen praktischen Tipps für Bewerbungstests und Vorstellungsgespräche.

„Mit dem Zertifikat der Sommerakademie haben die jungen Menschen ihre Chance, den gewünschten Ausbildungsplatz zu bekommen, klar erhöht“, freut sich Michael Sallmann, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Oberberg: „Unternehmen, die noch freie Ausbildungsplätze besetzen wollen, werden honorieren, dass die Absolventen der Sommerakademie zwei Wochen ihrer Ferien investiert haben - die wichtige Frage der Motivation ist damit beantwortet.“ Daher sehen die Ausbildungsstellenvermittler der IHK Köln gute Chancen, die Absolventen der Sommerakademie in den kommenden Wochen noch in passende freie Ausbildungsstellen zu vermitteln. In Oberberg sind in verschiedenen Branchen noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt; und neue Ausbildungsverträge können noch bis Oktober abgeschlossen werden.