Hückeswagen: Der Sommer an der Bever-Talsperre

Sommerhitze : Die große Hitzewelle lockt an und in die Bever

Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Das 22 Grad kühle Wasser der Bever-Talsperre bietet an Werktagen und auch sonntags vielen Badegästen eine willkommene Abkühlung. Besonders beliebt ist das Stand-Up-Paddling. Segler nutzten die leichte Brise am Sonntag.

Dieser Sommer kann es mit seinen Temperaturen locker mit so manchen südlichen Urlaubsländern aufnehmen. Der bisher heißeste Tag war der Donnerstag mit bis zu 37 Grad, nicht viel kühler war der Freitag. Am Samstag legte die Hitze eine kurze Verschnaufpause ein, der Sonntag war wieder heiß. Kein Wunder, dass es am Wochenende an der Bever-Talsperre richtig voll wurde. Und diese Woche sollen die Temperaturen erneut durchgehend über 30 Grad steigen – es dürfte voll bleiben an und in der Bever.

Das Wasser bietet eine willkommene Abkühlung. Die Mitglieder der DLRG sind entspannt. „Es gab bisher keine Notfälle“, sagen der zweite Vorsitzende Enno Bohmfalk und Schatzmeister Marco Sieberg. Mehrmals am Tag fahren die Lebensretter mit ihrem Motorboot über das Wasser, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Zu tun haben die Mitglieder genug: Sie kümmern sich um die letzten Aufräumarbeiten vom Sommerfest und versehen die Ruderboote mit einem neuen Anstrich, die beim ATV-Triathlon Anfang August zum Einsatz kommen.

Info Stand-Up-Paddling ist der neue Wassersport-Trend SUP-Sport Eine junge Wassersportart, die zunehmend mehr Freunde findet, ist das Stand-Up-Paddling (SUP). Man steht mit einem langen Paddel auf einem breiten Surfbrett. Das aus der Südsee stammende SUP hat sich zu einer Trendsportart mit zunehmender Verbreitung entwickelt. Kein Wunder: SUP ist relativ einfach zu erlernen, macht viel Spaß und begeistert Wassersportler aller Altersklassen. SUP-Schule Wer lieber mit Anleitung starten oder SUP ausprobieren möchte, ist bei Kaiao-SUP von Frank Noack auf der Bever-Talsperre, der ersten SUP-Schule in Oberberg, richtig. Angeboten werden Stand-Up-Paddling-Kurse, SUP-Yoga, SUP-Techniktraining, SUP-Verleih, SUP-Touren, SUP-Reisen und SUP-Verkauf.

www.kaiao-sup.de

Richtig ins Schwitzen kommt David Benkau aus Langenfeld, der eine riesige Schwimminsel für sechs Personen mit Sonnensegel und Getränkehaltern per Standpumpe mit Luft füllte. Nach gut 20-minütiger Pump-Arbeit kann er sich dann sanft auf dem Wasser treiben lassen und die Talsperren-Idylle genießen. Einen ähnlichen Nutzen hat das aufblasbare Einhorn von Eva Jeschke (12) und Freundin Merle (10). Die Hückeswagener Familie kommt im Sommer regelmäßig zur Freizeitgestaltung an die Bever-Talsperre. Dieses Mal hat sie ein aufblasbares SUP-Board dabei. Stand-Up-Paddling (SUP) ist derzeit groß im Trend (s. Info-Kasten). Viele Badegäste versuchten stehend, das Gleichgewicht auf dem surfbrett-ähnlichen Board zu halten und sich per Paddel fortzubewegen. „Es macht unheimlich viel Spaß, man braucht dafür nicht viel Equipment, und es lässt sich problemlos im Auto transportieren“, berichtete Monika Jeschke, die per Pumpe für den nötigen Luftdruck im SUP-Board gesorgt hat. Bretthart musste es werden, damit es die nötige Stabilität im Wasser bietet.

Sportlich unterwegs sind auch Thomas und Eva Gries aus Essen, die mit ihren Fahrrädern aus Lennep über die Bahntrasse kamen und in Hückeswagen eine Pause einlegten. „Ich kenne die Bever noch aus Kindertagen, als ich mit meinem Opa hier war“, sagte Eva Gries, die gleich ein paar Fotos von dem bunten Treiben auf dem Wasser macht.

Per Motorrad ist eine achtköpfige Biker-Gruppe aus Gelsenkirchen und Herne unterwegs. Auf ihrer Rundreise durch das Bergische Land gönnt sie sich ein alkoholfreies Bier auf der Terrasse der Gaststätte „Zur Zornige Ameise“. „Wir sind öfter hier, denn die Aussicht ist ja sehr schön“, sagt Norman Lawrenz. Betreiber Lorenz Mick hat viele Gäste, die das Ambiente an der „Zornigen Ameise“ lieben. „Zu uns kommen die Naturliebhaber“, sagt der Gastronom. Über das Wetter kann er sich in diesem Jahr noch nicht beklagen. „Das ist der Ausgleich für das Jahr 2017. Was wir da an Regen hatten, haben wir jetzt an Sonnenschein“, fügt er hinzu.